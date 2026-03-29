circle x black
Cerca nel sito
 

Incidente choc a Suzuka, paura in Porsche Cup - Video

Una macchina vola contro le barriere, slitta inizio Gp Giappone di Formula 1

L'incidente - X
L'incidente - X
29 marzo 2026 | 07.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Paura in Porsche Cup. Oggi, domenica 29 marzo, sul circuito di Suzuka, poco prima dell'inizio del Gran Premio del Giappone di Formula 1, un terribile incidente ha riguardato due macchine, con una vettura che ha perso contatto con l'asfalto volando contro le barriere.

CTA

Nessuna conseguenza, fortunatamente, per i piloti coinvolti, finiti contro le barriere di protezione in curva 12. Bandiera rossa immediata, con la gara terminata anzitempo e gli organizzatori intervenuti per riparare le barriere in vista dell'inizio del Gp di Formula 1, ritardato di 10 minuti proprio per consentire i lavori in pista.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
formula 1 gp giappone paura porsche cup porsche cup incidente porsche cup
Vedi anche
Teramo, crolla palazzina e la frana si allarga a Silvi: scuole chiuse. Il sindaco: "Cederanno altre strutture" - Video
News to go
Influenza aviaria, identificato in Lombardia un caso umano
Dario Fo, nelle immagini inedite di Bordoni l'attivismo politico del Nobel nel 1974 - Video
News to go
Ora legale, stanotte lancette avanti di un'ora
Trump: "L'Iran deve aprire lo Stretto di... Trump" - Video
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza