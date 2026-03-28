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Governo, ieri vertice Meloni-Tajani-Salvini: incontro a margine Cdm poi cena da premier

Fonti parlamentari del centrodestra affermano che la leader di Fratelli Italia ha voluto fare una chiacchierata con i suoi alleati a palazzo Chigi in occasione della riunione di governo che ha varato il cosiddetto decreto fiscale

Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani - (Ipa)
Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani - (Ipa)
28 marzo 2026 | 19.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Raccontano che ieri Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini, già a margine del Cdm si siano fermati a parlare, per poi darsi appuntamento in serata per una cena. Fonti parlamentari del centrodestra fanno sapere che la leader di Fratelli Italia abbia voluto fare una chiacchierata con i suoi alleati a palazzo Chigi in occasione della riunione di governo che ha varato il cosiddetto decreto fiscale.

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Poi, a quanto apprende l'Adnkronos, la presidente del Consiglio si sarebbe incontrata con i vicepremier a cena, lontano da occhi indiscreti, probabilmente nella sua abitazione all'Eur, per fare il punto della situazione dopo la sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia. Sul tavolo i principali temi di attualità politica interna (compresa la legge elettorale) e internazionale.

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Governo governo referendum cena meloni tajani salvini governo news
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