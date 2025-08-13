circle x black
Premier League, il Liverpool resta la squadra da battere

A 2,75 su Sisal.it. Arsenal e City le prime antagoniste, a 3,00 e 4,00

(Fotogramma)
13 agosto 2025 | 11.40
Redazione Adnkronos
Meno due giorni all’inizio di quello che viene considerato il campionato più bello del mondo, la Premier League, che si preannuncia ancora più competitiva dopo un mercato estivo che ha visto arrivare tanti top player. Il Liverpool cercherà di difendere il titolo, ma la concorrenza è agguerrita. Per gli esperti di Sisal, però, complice una campagna acquisti faraonica, saranno ancora i Reds la squadra da battere, con il bis della vittoria della Premier a 2,75. La prima antagonista dei Campioni d’Inghilterra in carica è l’Arsenal, che non ha badato a spese in questo calciomercato per lanciare l’assalto alla Premier e riprendersi un titolo che manca da 22 anni. La stagione che sta per cominciare potrebbe essere quella giusta per togliersi di dosso l’appellativo di “eterna seconda”, la vittoria del campionato è infatti a 3,00. C’è poi il Manchester City che, abituata a dominare negli ultimi anni, vuole rifarsi della passata stagione, conclusa con un terzo posto: la rosa dei Citizens si è ulteriormente rinforzata, il ritorno al trionfo è proposto a 4,00.

Capitolo outsiders, a candidarsi come tale c’è soprattutto il Chelsea, fresco vincitore del Mondiale per Club e detentore della Conference League. La squadra di Maresca può insidiare le tre favorite e si propone come quarta candidata al titolo per gli esperti di Sisal, a 9,00. Da tenere d’occhio il nuovo Manchester City di Amorim, che vuole tornare nelle zone alte della classifica: la vittoria della Premier sarebbe però una vera sorpresa, a 25,00. Nella lista delle pretendenti al titolo, si aggiungono anche Tottenham e New Castle, ma ipotizzare un loro successo vale 33 volte la posta.

