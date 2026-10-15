Grande successo a Roma per la quarta edizione del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026, svoltasi nella prestigiosa Sala Giovanni Spadolini del Ministero della Cultura. L’appuntamento, noto anche come “Oscar del Mediterraneo”, ha riunito personalità e rappresentanti provenienti da diversi Paesi, confermando la vocazione internazionale di una manifestazione dedicata alla cultura, allo sport, all’arte, al cinema, alla musica, all’informazione, alla diplomazia e all’impegno sociale. La cerimonia ha registrato una ampia e qualificata partecipazione, con la presenza di rappresentanti delle istituzioni italiane e internazionali, ambasciatori, rappresentanti delle ambasciate e addetti culturali di diversi Paesi, insieme a esponenti del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, del giornalismo e della società civile.

Tra le personalità che hanno ricevuto il Premio Eccellenza Euro-Mediterraneo - edizione 2026 figurano Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria, Giampiero Cannella, Sottosegretario al Ministero della Cultura, Umberto Vattani, ambasciatore, diplomatico e già Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, e Giuseppe Cavo Dragone, Ammiraglio e Presidente del Comitato Militare della Nato. "C'è un po' di emozione per aver voluto conferirmi un riconoscimento che ho accolto con grande orgoglio e senso di gratitudine. La cultura possiede la forza di tessere relazioni attraverso cultura, arte e letteratura e con la quale si possono creare possibilità di incontri di mondi differenti. Conoscenza, dialogo e cultura sono fondamentali per il presente e per costruire il futuro", detto Cannella.

Tra i premiati dell’edizione 2026 figurano inoltre, sul piano istituzionale e della società civile, Annalisa Imparato, Sostituto Procuratore della Repubblica, Cristina Bonucchi, Dirigente della Polizia di Stato ed esperta in ambito istituzionale e sociale, Domenico Cerbone, Direttore dell’Ufficio Comunicazione Istituzionale della Polizia di Stato, e Gennaro Giuseppe Curcio, Professore e Segretario Generale dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain, insieme ad altre personalità provenienti dal mondo delle istituzioni, della magistratura, delle forze dell’ordine, dell’accademia e della comunicazione.

La dimensione internazionale del Premio è stata rappresentata dai riconoscimenti conferiti a Rania Yehia Saad Zaghloul, dall’Egitto, docente e presidente della Fondazione Zada per la Donna e lo Sviluppo, Mostéfa Khiati, medico e ricercatore algerino e presidente della FOREM, Nermin Elbahtiti, attivista egiziana per i diritti delle donne e l’inclusione sociale, Halima Hadir, stilista marocchina, Hassen Doss, tenore tunisino, Karl Izzo, protagonista della pallanuoto maltese, e Veli Ozan Çakır, presidente del Comitato Olimpico Nazionale Turco, che hanno ricevuto il Premio Eccellenza Euro-Mediterraneo - edizione 2026. Ampio spazio è stato dedicato alla cultura, al cinema e allo spettacolo, con il Premio Eccellenza Euro-Mediterraneo - edizione 2026 conferito a Giulio Base, regista, attore e sceneggiatore, Giuseppe Tedeschi, artista e tenore lirico della Città del Vaticano, Lina Sastri, attrice e cantante italiana, Karla Sofía Gascón, attrice spagnola, Giacomo Maiolini, presidente di Time Records, Pascal Vicedomini, giornalista e protagonista della promozione internazionale del cinema e dello spettacolo.

Nel settore sportivo hanno ricevuto il Premio Eccellenza Euro-Mediterraneo – edizione 2026 Stefano Mei, presidente della Fidal Fiona May, campionessa mondiale di atletica, Maria Beatrice Mercuri, atleta di pentathlon moderno delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, e Carlotta Gilli, campionessa paralimpica di nuoto e atleta delle Fiamme Oro. Tra le personalità del calcio che hanno ricevuto il Premio Eccellenza Euro-Mediterraneo – edizione 2026 figurano inoltre Francesco Totti, Christian Vieri, Gennaro Gattuso e Alessandro Moggi.

Un momento particolarmente significativo è stato il conferimento del Premio Speciale alla Memoria dedicato a Sinisa Mihajlović, calciatore e allenatore serbo di fama internazionale, consegnato alla sua famiglia. Alla memoria dell'ex calciatore e allenatore è stato dedicato all'artista e pittore marchigiano Benito Macerata una sua opera. "La consegna di questa opera alla famiglia di Sinisa Mihajlović rappresenta per me un gesto dal significato umano e simbolico molto importante. Attraverso l'arte desidero rendere omaggio alla sua figura, al suo coraggio, alla sua determinazione e ai valori che ha saputo trasmettere dentro e fuori dal campo. La memoria di Sinisa continua a vivere attraverso l'affetto di chi lo ha conosciuto, stimato e ammirato. È con questo spirito che consegno questo quadro quale segno di rispetto e di profonda considerazione", ha dichiarato Macerata.

"Questa quarta edizione -sottolinea infine Dündar Keşaplı, presidente dell’Associazione Giornalisti del Mediterraneo e ideatore e fondatore del Premio – ha rappresentato un momento importante per il Premio e per Roma. La partecipazione di personalità italiane e internazionali, insieme alla presenza di ambasciatori, rappresentanti diplomatici e addetti culturali di diversi Paesi, conferma la volontà di costruire attraverso il Premio uno spazio aperto di incontro, dialogo e collaborazione tra Europa e Mediterraneo". L’evento ha inoltre confermato il ruolo di Roma quale luogo di incontro tra culture, istituzioni e società, nel segno di un dialogo fondato sulla conoscenza, sulla collaborazione e sulla valorizzazione delle eccellenze.

La quarta edizione del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo 2026 si è svolta sotto il patrocinio del Ministero della Cultura, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, del Ministero per lo Sport e i Giovani, del CUG – Comitato Unico di Garanzia del Ministero della Cultura, dell’USSI – Unione Stampa Sportiva Italiana e di AIPS Europe – International Sport Press Association Europe, con il sostegno e la collaborazione di realtà istituzionali, del mondo della comunicazione e dello sport, e con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e diplomatici.