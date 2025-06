"Comprendo la reazione emotiva di Acerbi, ma la frase 'io matto, ti sfondo di botte' ancora una volta accomuna la violenza con il disturbo mentale, alimentando pregiudizi e stigma. Chi soffre di problemi psichiatrici è più facilmente vittima di violenza". Così su X lo psichiatra Massimo Cozza, direttore Dipartimento di Salute Mentale Asl Roma 2, interviene postando il video in cui il giocatore dell'Inter, Francesco Acerbi, a Seattle per il Mondiale per Club, risponde a muso duro a un tifoso del Psg.

Dopo la sessione di allenamento con i nerazzurri, in vista del prossimo impegno negli Stati Uniti contro gli Urawa Reds, il difensore ha risposto a una provocazione del tifoso del club francese che ha tirato in ballo Bradley Barcola e il dribbling subito dall'ex Milan e Lazio nella finale di Champions a Monaco. Acerbi, con l'aiuto di un traduttore, ha replicato in maniera netta. "Io sono una persona seria, non mi piace essere preso per il c...", le parole del centrale che però, visibilmente stizzito, ha anche detto "io sono matto, ti sfondo dei botte", come si può notare in un video che sta facendo il giro dei social.