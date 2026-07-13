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Ranking Fifa, Italia sempre più giù: cosa cambia per gli azzurri dopo i Mondiali

La Nazionale si ritrova oggi al punto più basso dal 2019

Sandro Tonali - IPA
Sandro Tonali - IPA
13 luglio 2026 | 11.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

In attesa di ripartire con la scelta del nuovo commissario tecnico, la Nazionale si trova a dover fare i conti con il ranking Fifa. E una classica che non sorride, dopo la mancata partecipazione ai Mondiali 2026. Gli Azzurri, dodicesimi all'inizio del torneo, sono scesi al momento al quindicesimo posto, superati - tra le altre - anche da Svizzera e Croazia. L'Italia si ritrova così al punto più basso dal giugno 2019, dopo l'assenza a Russia 2018. In quel caso, la nazionale era ripartita con Roberto Mancini, arrivando alla vittoria dell'Europeo nell'estate 2021. Un percorso che spera di ripetere il nuovo presidente federale Giovanni Malagò, affiancato dal direttore tecnico Paolo Maldini e dal nuovo advisor Leonardo.

L'Italia scende nel ranking Fifa

Ecco il ranking Fifa aggiornato alle semifinali dei Mondiali. Curiosità: le quattro squadre arrivate al penultimo atto del torneo occupano le prime quattro posizioni.

1) Francia – 1948,97 punti

2) Argentina – 1943,47 punti

3) Spagna – 1934,79 punti

4) Inghilterra – 1889,42 punti

5) Brasile – 1804,92 punti

6) Marocco – 1803,99 punti

7) Portogallo – 1787,85 punti

8) Belgio – 1778,36 punti

9) Olanda – 1775,54 punti

10) Messico – 1754,30 punti

11) Colombia – 1739,89 punti

12) Germania – 1726,22 punti

13) Croazia – 1723,05 punti

14) Svizzera – 1710,88 punti

15) Italia – 1704,73 punti

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