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Real Madrid-Inter, avvio 'horror' dei nerazzurri: papera di Martinez e raddoppio Blancos

Inizia male il big match del Bernabeu per la squadra di Chivu

Martinez - IPA
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08 settembre 2026 | 21.41
Redazione Adnkronos
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Inizio horror della Champions League 2026-27 per l'Inter di Cristian Chivu oggi, martedì 8 settembre. La squadra nerazzurra, impegnata al Santiago Bernabeu nel big match della prima giornata contro il Real Madrid, ha incassato due gol nei primi 20 minuti di partita. Due reti regalate agli avversari, a cui non è servito molto impegno per trovare il vantaggio e poi il raddoppio. Cos'è successo nella serata di coppa?

Al minuto 14, pasticcio in difesa tra Jones e Bisseck, che non si intendono nel disimpegno: ne approfitta Mbappé, che batte Josep Martinez per il più facile dei gol. Pochi minuti dopo, il portiere nerazzurro è ancora protagonista in negativo. Al 22', Martinez riceve il retropassaggio di Pavard in area piccola e cerca un improbabile dribbiling. Il risultato è un disastro e per Valverde è un invito a nozze per un 2-0 facile facile. Inizio shock al Bernabeu per i nerazzurri.

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Inter Real Madrid Champions League Josep Martinez
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