I blancos si impongono con i gol di Carvajal (74') e di Vinicius (83'). Quindicesima Champions per i campioni di Spagna, quinta per Ancelotti

Il Real Madrid vince la Champions League 2023-2024 battendo il Borussia Dortmund per 2-0 nella finale giocata oggi a Wembley. I blancos si impongono con i gol di Carvajal (74') e di Vinicius (83') che nell'ultima posizione di match decidono la sfida giocata alla pari dai tedeschi per oltre un'ora. Il Real Madrid conquista la 15esima Champions della propria storia. Carlo Ancelotti, allenatore dei campioni di Spagna, alza il trofeo per la quinta volta in carriera.