RiminiWellness 2025: attività fisica, innovazione e sostenibilità al centro della 19esima edizione

Per quattro giorni, attività fisica, innovazione e sostenibilità al centro del grande evento organizzato da Ieg dedicata a fitness, benessere, sport e sana alimentazione con oltre 350 brand presenti e più di 2000 ore di allenamenti. E’ la RiminiWellness, giunta alla 19esima edizione. Da giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno, la kermesse trasformerà la Fiera di Rimini nel palcoscenico globale della promozione dei sani stili di vita, accogliendo l’energia del pubblico di appassionati, sportivi e professionisti di settore per quattro giorni all’insegna dell’innovazione per il benessere in movimento.