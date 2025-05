RiminiWellness 2025, Manaresi (Technogym): "Esercizio utilizzato sempre di più come strumento per longevità"

“La consapevolezza sui benefici dell'esercizio fisico per la salute è sempre più diffusa tra la popolazione e l'esercizio viene sempre più utilizzato come un grande strumento per la longevità. Dall'allungamento della vita, infatti, si sta passando all'allungamento della vita sana e l'evidenza scientifica è abbondante sui benefici dell'esercizio per aumentare la qualità di vita nel tempo”. A dirlo Enrico Manaresi, responsabile comunicazione Technogym, alla giornata di apertura della 19esima edizione di RiminiWellness, l’evento di Italian Exhibition Group leader su scala globale per la promozione dei sani stili di vita, pronto ad accogliere migliaia di appassionati, sportivi e professionisti provenienti da tutto il mondo con un’offerta completa per fitness, benessere, sport e sana alimentazione, in svolgimento giovedì 29 maggio a domenica 1 giugno presso la Fiera di Rimini.