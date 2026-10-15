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Roma in ansia per gli infortuni di Dybala e Koné, le condizioni dei calciatori giallorossi

I due calciatori sono usciti dal campo nel primo tempo della sfida di Champions contro il Real Madrid

Dybala e Koné - IPA
Dybala e Koné - IPA
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15 ottobre 2026 | 17.24
Redazione Adnkronos
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Roma in ansia per gli infortuni di Manu Koné e Paulo Dybala. L'attaccante argentino, uscito al termine del primo tempo della sfida di Champions contro il Real Madrid, si sottoporrà ad alcuni accertamenti nelle prossime ore per stabilire l'entità del problema muscolare. Dopo la partita, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini ha parlato solo di un "risentimento muscolare", senza dare altre coordinate. Più preoccupanti, invece, le condizioni del centrocampista francese, costretto a lasciare il campo al 17’ in lacrime. Gasperini per lui ha parlato di uno stiramento al flessore della coscia, la cui entità sarà chiarita dagli esami strumentali di domani, venerdì 16 ottobre.

Le condizioni di Manu Koné

Per quanto riguarda Koné, attendere qualche ora in più permetterà, in caso di versamento muscolare, di ottenere risultati più precisi. Per il giocatore si tratta di un problema che riporta alla mente quanto accaduto nella scorsa stagione, quando un infortunio al bicipite femorale destro, seguito da una ricaduta a marzo contro il Bologna in Europa League, lo aveva tenuto lontano dal campo per oltre due mesi.

Roma, come sta Dybala

Nel caso di Dybala, l’obiettivo dello staff medico dei capitolini sarà capire se invece l’argentino potrà essere a disposizione già per la gara di campionato di sabato 17 ottobre contro il Genoa oppure se sarà più utile concedergli un turno di riposo in vista dei prossimi appuntamenti. Dall’inizio della stagione, l'argentino era sempre partito dal primo minuto, sia in campionato sia in Champions League, disputando nella maggior parte dei casi quasi tutti i 90 minuti.

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