Roma-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

I giallorossi ospitano i rossoneri nella 22esima giornata di Serie A

Fullkrug - Ipa/Fotogramma
25 gennaio 2026 | 10.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sfida d'alta classifica nella 22esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 25 gennaio, la Roma ospita il Milan - in diretta tv e streaming - all'Olimpico. La squadra giallorossa è reduce dalla vittoria per 2-0, firmata dalla doppietta di Pisilli, nella partita d'Europa League contro lo Stoccarda, mentre quella rossonera ha battuto il Lecce 1-0 in campionato grazie al gol di Fullkrug.

Roma-Milan, orario e probabili formazioni

La sfida tra Roma e Milan è in programma oggi, domenica 25 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Dybala; Malen. All. Gasperini

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Athekame, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri

Roma-Milan, dove vederla in tv

Roma-Milan sarà disponibile in diretta televisiva e in esclusiva su Dazn. Partita visibile in streaming sull'app e sulla piattaforma streaming di Dazn.

