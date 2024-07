Roma, Minunzio su Asilo Savoia: "Richiesta di sospensiva a garanzia della legalità"

“Soddisfazione per la richiesta di sospensiva da parte della Procura generale sulla sentenza della Corte di Appello che aveva restituito una parte delle quote sociali della Olympus Sport Center di Montespaccato ai vecchi proprietari, una sentenza che aveva messo a serio rischio la solidità di una delle più esemplari operazioni di rilancio sociale di una struttura sportiva sottratta alla criminalità organizzata”, dichiara Emilio Minunzio Vicepresidente Asi e Consigliere Cnel con delega allo Sport.

“Il tema delle attività illecite vicine al mondo dello sport di quartiere, ivi comprese quelle svolte all’interno di impianti sportivi municipali, è un tema meritevole della massima attenzione in una città come Roma”, prosegue Minunzio, “questo è il motivo per cui dei progetti di legalità come quelli portati avanti dall’Asilo Savoia, ad esempio attraverso ‘Talento & Tenacia’, non devono subire battute d’arresto, anzi devono rappresentare un modello da replicare in altri contesti nazionali. Lo sport coinvolge ed aggrega la popolazione soprattutto giovanile, ed è quindi importante che venga gestito da mani ‘sicure’. Come uomo di sport ritengo che tutti noi coinvolti a livello istituzionale, abbiamo l’obbligo morale e civico di compattarci a difesa della legalità, affinché le buone pratiche messe in atto in località come Scampia, Caivano e Montespaccato, non rimangano dei casi isolati”.