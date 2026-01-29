La semifinale dell'Australian Open 2026 tra la fuoriclasse bielorussa Aryna Sabalenka e la tennista ucraina Elina Svitolina finisce tra le polemiche, senza stretta di mano. Le due campionesse si sono sfidate nel penultimo atto dello Slam a Melbourne, oggi giovedì 29 gennaio, e la numero 1 del ranking Wta ha avuto la meglio con il punteggio di 6-2, 6-3 in 1h16'.

Just flashed on the screen and read out by an announcer in Rod Laver Arena: pic.twitter.com/geGfgPfrNA — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 29, 2026

Il match sta però facendo discutere per il finale, in cui le due non si sono strette la mano con il consueto gesto di fair play che si vede tante volte nel mondo del tennis (per ovvie questioni politiche, legate al conflitto Russia-Ucraina). Un particolare che non è sfuggito all'occhio attento di appassionati e addetti ai lavori, anche perché è stato stranamente annunciato dai tabelloni della Rod Laver Arena: "Alla fine del match - il messaggio comparso - non ci sarà nessuna stretta di mano tra le giocatrici. Apprezziamo il vostro rispetto nei confronti delle atlete durante e dopo il match".

Gli attriti tra Sabalenka e Svitolina non sono nuovi, visto che c’è un precedente relativo al Roland Garros del 2023. Quel giorno, al termine del match la bielorussa era andata a rete per la stretta di mano, ma Svitolina l'aveva evitata. Il successivo commento di Sabalenka? "Non sostengo la guerra, sono andata a rete come gesto istintivo".