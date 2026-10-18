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Sarri contro Chiffi: “Ho scoperto che c’è chi può mandare affanc...l’arbitro”

Il tecnico dell'Atalanta contro il direttore di gara per la conduzione della sfida con il Milan

Maurizio Sarri - Ipa
Maurizio Sarri - Ipa
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18 ottobre 2026 | 20.54
Emanuele Rizzi
LETTURA: 1 minuti

"Oggi ho scoperto una cosa nuova, che ci sono dei giocatori che possono mandare affanc... l'arbitro. Chi? Non ha importanza. Io alla fine del primo tempo ho chiesto all'arbitro se per regolamento c'era qualcuno che lo poteva mandare affanc... e lui mi ha risposto: 'si però l'ho l'ho ammonito'. Ma se ti mando affanc... io mi mandi fuori, giustamente. Quindi lasciamo perdere, la conduzione a noi non è assolutamente piaciuta, ma io ogni volta che ho Chiffi a San Siro è finita così, comunque ci dispiace non aver raccolto punti e aver avuto la palla del 3-3 a 5' dalla fine...". Lo ha detto il tecnico dell'Atalanta Maurizio Sarri a Sky dopo la gara persa con il Milan a San Siro riferendosi al direttore di gara della sfida.

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