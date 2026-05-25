La Lega Calcio ha ufficializzato le date cruciali del calendario della prossima stagione

Con la stagione 2025/26 ormai in archivio, la Lega Calcio Serie A ha ufficializzato oggi, lunedì 25 maggio, il calendario della Serie A 2026/27. Il prossimo campionato scatterà domenica 23 agosto 2026 e si chiuderà domenica 30 maggio 2027. Nel corso della stagione sono già previsti due turni infrasettimanali.

Come nelle ultime annate, il calendario sarà scandito dalle pause dedicate agli impegni delle nazionali e dalla sosta natalizia, fissata per il 27 dicembre 2026.

Ecco le date comunicate dalla Lega Calcio per la prossima stagione:

Inizio campionato: domenica 23 agosto 2026

Primo turno infrasettimanale: mercoledì 28 ottobre 2026

Secondo turno infrasettimanale: mercoledì 6 gennaio 2027

Sosta natalizia: domenica 27 dicembre 2026

Soste per le nazionali: domenica 27 settembre 2026; domenica 4 ottobre 2026; domenica 15 novembre 2026; domenica 28 marzo 2027

Fine campionato: domenica 30 maggio 2027

Sono state ufficializzate oggi anche le date della Coppa Italia:

Turno Preliminare – domenica 09/08/2026

Trentaduesimi – domenica 16/08/2026

Sedicesimi di finale – mercoledì 02/09/2026 (data di riserva: martedì 15/09/2026)

Ottavi di finale – mercoledì 02/12/2026 e mercoledì 16/12/2026 (data di riserva: mercoledì 13/01/2027)

Quarti di finale – mercoledì 03/02/2027 e mercoledì 10/02/2027

Semifinali (andata) – mercoledì 03/03/2027

Semifinali (ritorno) – mercoledì 21/04/2027

Finale – mercoledì 19/05/2027