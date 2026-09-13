circle x black
Cerca nel sito
 

Serie A, oggi Sassuolo-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

I neroverdi ospitano la squadra di Spalletti a Reggio Emilia

Kolo Muani - IPA
Kolo Muani - IPA
Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
13 settembre 2026 | 08.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Torna in campo la Juventus. Oggi, domenica 13 settembre, i bianconeri saranno impegnati in trasferta al Mapei Stadium contro il Sassuolo, a Reggio Emilia. La squadra di Spalletti arriva dal pareggio contro il Milan e anche i neroverdi di Aquilani, nell'ultimo turno di campionato, hanno raccolto un punto (contro il Bologna). Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

Sassuolo-Juve, orario e probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Juve, in campo alle 20:45:

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Cinquegrano, Idzes, Leysen, Doig; Adzic, Matic, Thorstvedt; Berardi, Bowie, Laurienté. All. Aquilani

JUVENTUS (4-2-3-1): Vicario; Kalulu, Bremer, Lucumi, Celik; Douglas Luiz, Koopmeiners; Conceiçao, Woltemade, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Spalletti

Sassuolo-Juve, dove vederla

La sfida tra Sassuolo e Juve sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull'app di Dazn.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Serie A Sassuolo Juve Juve Sassuolo Sassuolo Juve oggi
Vedi anche
Venezia 83, Leone d'oro a 'Woman Unknown' di May el‑Toukhy - Video
Jovanotti in concerto al Circo Massimo: "Sono commosso da questo sentimento oceanico" - Video
Venezia 83, Malkovich: "Onorato per Coppa Volpi, mi dispiace non essere al Lido" - Video
Venezia 83, Premio Mastroianni a Malou Khebizi per '15/18 (A place to heal)' - Video
Venezia 83, Scamarcio: "Dedico questo premio a tutti i papà del mondo e anche al mio" - Video
Jovanotti, sul palco con Mobrici al Circo Massimo "senza confini, senza più guerre" - Video
Gasparri alla kermesse di Forza Italia giovani: "Per loro centrale l'insegnamento di Berlusconi" - Video
Omicidio suicidio a Pietralata, l'uscita delle bare della famiglia - Video
Di Battista arrivato a Roma, ricoverato al Gemelli: videoselfie nostra inviata
Elezioni Milano, Tajani: "Perego è il candidato giusto, sicurezza tema centrale" - Video
Venezia 83, Favino: "Censura? A volte ci fermiamo prima, oggi c'è un conformismo dilagante" - Video
Diabete, numeri in crescita: cosa sapere su una delle principali sfide per la sanità pubblica


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza