La Roma risponde a Lazio e Inter e si impone all'Olimpico nettamente sul Monza per 4-0, nella 13esima giornata di Serie A. Alla squadra di Gasperini basta un primo tempo impeccabile con le reti di Malen al 12' e la doppietta di Soulè al 24' e al 36' con due reti di pregevole fattura. Nella ripresa al 91' il poker firmato da Castro. Con questo successo i giallorossi tornano con 33 punti al secondo posto a -2 dalla Lazio e a +1 sull'Inter. Per la squadra di Gasperini quinta vittoria consecutiva in campionato e 40 reti segnate in 13 gare.

La squadra di Gasperini arrivava all'appuntamento sulle ali dell'entusiasmo dopo l'importante pareggio ottenuto a Parigi contro il Psg, campione d'Europa, nell'ultimo impegno di Champions League. Ora l'attende il Bologna prima del derby e della Juventus.