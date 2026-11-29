Il Napoli non riesce nel colpo esterno in casa del Sassuolo. La squadra di Allegri frena ancora. Gli azzurri non pungono nel primo tempo e nella ripresa provano a vincerla, senza riuscirci. Poche le occasioni create ma farà molto discutere il rigore non assegnato agli azzurri dall'arbitro Guida al 92' dopo la revisione al Var per un tocco sospetto con la mano di Caleta-Car. Inizialmente il direttore di gara non ha assegnato il penalty, ma è stato richiamato al Var mantenendo la sua decisione forse per un tocco prima sulla spalla del pallone che poi è terminato sulla mano del difensore neroverde. Alla fine si chiude sullo 0-0 con un punto a testa. Il Napoli sale a 18 punti, mentre il Sassuolo si porta a 8.