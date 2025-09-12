Serie A, si riparte con il Derby d’Italia

La Serie A torna dopo la pausa Nazionale e lo fa con una delle partite più attesa della stagione, il Derby d’Italia Juventus – Inter. I bianconeri arrivano al match forti di due vittorie su due, una difesa inviolata e tanto entusiasmo. La squadra di Chivu invece, deve riscattarsi dalla sorprendente sconfitta casalinga con l’Udinese della seconda giornata, che ha già fatto scattare un primo campanello d’allarme in casa nerazzurra. Per gli esperti di Sisal, la sfida è molto incerta ma, come in 11 delle ultime 12 partite casalinghe contro l’Inter, la Juventus dovrebbe avere la meglio. I bianconeri comandano il pronostico ma di un soffio, a 2,80 contro il 2,75 dei nerazzurri, il pareggio è a 3,00. Probabile che entrambe le squadre vadano a segno, ipotesi a 1,85, ma non ci si aspetta un match ricco di gol e spettacolo: l’Under 2,50 a 1,65 prevale infatti sull’Over, a 2,20. Tra i bianconeri, una menzione speciale va fatta per Dusan Vlahovic: il serbo, dopo le tensioni dell’estate, ha risposto con due reti in due partite (Parma e Genoa) nonostante fosse partito dalla panchina. Una scelta che Tudor dovrebbe confermare, schierando dall’inizio come unica punta David, il cui gol è proposto a 3,00. Vlahovic potrebbe dunque entrare e lasciare il segno come nelle prime due giornate, tanto che anche la sua rete si gioca a 3,00. L’attacco è una certezza invece in casa Inter, con la collaudatissima coppia d’attacco Lautaro Martinez – Thuram, rispettivamente a 3,25 e 4,00.

La terza giornata di Serie A regala un’altra sfida da non perdere, quella al Franchi tra Fiorentina e Napoli. I Campioni d’Italia sono a punteggio pieno e con la porta ancora inviolata, la viola invece, dopo due pareggi nelle prime due giornate, va a caccia della prima vittoria stagionale. Impresa difficile per gli esperti Sisal, che favoriscono gli uomini di Conte, a 2,25, per il successo dei toscani si sale a 3,60, il segno X è a 3,00. La Fiorentina si affida a Kean, ancora a secco in campionato ma autore di tre centri con la Nazionale: il suo gol è a 3,75. In casa Napoli può sbloccarsi Lucca, primo candidato al gol a 2,75, ma occhio a Hojlund, che può insidiarlo ed è dato marcatore a 3,75. Altra freccia nell’arco di Conte è De Bruyne che, dopo aver segnato all’esordio con i partenopei, ha siglato tre reti in due partite con il Belgio: una sua rete è data a 6,00.

Tra le altre gare di giornata, un interessante Milan – Bologna con i rossoneri avanti a 1,85 e i rossoblù che inseguono a 4,25. La Roma ospita all’Olimpico il Torino da super favorita, a 1,52 contro il 7,00 dei granata e il 4,00 del pareggio. L’Atalanta ospita il Lecce in un match a senso unico, con il successo della Dea a 1,40 e quello dei salentini a 8,00, mentre la Lazio va a Sassuolo con la vittoria a 2,05 con il successo dei neo promossi che sale a 3,60.