Sinner-Altmaier: orario, precedenti e dove vederla in tv

Il tennista azzurro sfida il tedesco nel primo turno dell'Atp di Vienna

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
22 ottobre 2025 | 06.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner torna in campo. Il tennista azzurro debutta a Vienna oggi, mercoledì 22 ottobre, contro il tedesco Daniel Altmaier, numero 51 del mondo - in diretta tv e streaming - affrontato poche settimane fa nel primo turno del Masters 1000 di Shanghai. Sinner è reduce dal trionfo nel Six Kings Slam, torneo esibizione a Riad in cui ha battuto Carlos Alcaraz in finale e ha intascato un montepremi record di 6 milioni di dollari, comprensivo di 1,5 per il 'gettone' presenza e altri 4,5 per la vittoria finale.

Sinner-Altmaier, orario e precedenti

La sfida tra Sinner e Altmaier è in programma oggi, mercoledì 22 ottobre, non prima delle 17.30. I due tennisti si sono affrontati in tre precedenti con con l'azzurro che conduce con un parziale di 2-1. L'ultimo incontro risale a poche settimane fa, quando al primo turno del Masters 1000 di Shanghai Sinner si impose in due set.

Sinner-Altmaier, dove vederla in tv

Sinner-Altmaier sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.

sinner sinner altmaier sinner vienna sinner oggi sinner altmaier oggi sinner altmaier orario sinner altmaier dove vederla in tv quando gioca sinner
