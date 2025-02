Jannik Sinner è pronto a tornare in campo. Il tennista azzurro, dopo essersi concesso un periodo di riposo per recuperare dalle fatiche dell'Australian Open, sarà uno dei protagonisti dell'Atp 500 di Doha, in programma dal 17 al 22 febbraio. Sinner è arrivato nei giorni scorsi in città e ha già cominciato ad allenarsi per prendere confidenza con il cemento qatariota, in attesa di scoprire il tabellone: "Di nuovo in campo", ha scritto l'altoatesino in un video pubblicato sui propri profili social.

I sorteggi sono in programma domani, sabato 15 febbraio, con Jannik che si presenterà, ovviamente, da testa di serie numero 1. Nessuna possibilità di incontrare Carlos Alcaraz, numero 2 del seeding, prima della finale, ma tante sfide insidiose all'orizzonte. A partecipare al torneo saranno infatti ben sei tennisti della top 10 del ranking: oltre allo spagnolo, numero 3 del mondo, ci saranno anche Alex De Minaur, Novak Djokovic, Daniil Medvedev e Andrey Rublev.

Intanto Sinner ha voluto omaggiare Diego Schwartzman, tennista argentino che ha annunciato il ritiro dai campi, pubblicando una storia sul proprio profilo Instagram: "Che carriera, che persona. Ti auguro il meglio per questo nuovo capitolo", è stato il messaggio dell'altoatesino, corredato da alcune foto insieme a Schwartzaman.