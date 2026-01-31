circle x black
31 gennaio 2026
Paolo Bertolucci 'difende' Jannik Sinner. Dopo la sconfitta del tennista azzurro nella semifinale degli Australian Open 2026, in cui si è arreso in cinque set e oltre quattro ore di gioco a Novak Djokovic, Sinner sta ricevendo qualche critica di troppo che non è piaciuta all'ex giocatore azzurro, oggi opinionista tv. A 24 ore da un ko per molti inaspettato, Bertolucci ha pubblicato un tweet sul proprio account X con un messaggio piuttosto chiaro: "Avviso ai naviganti! Sinner ha reso scontato qualcosa di eccezionale. Nello sport come nella vita esistono le vittorie ma anche le sconfitte".

Un pensiero espresso anche all'Adnkronos: "Djokovic ha sfoderato una prestazione monumentale, ha dimostrato ancora una volta di essere un campione straordinario. Peccato per Jannik che ha avuto tante occasioni nel quinto set e non è riuscito a sfruttarle. Se devo trovare un difetto alla partita dell'azzurro è che forse è stato un po' troppo attendista ma è stato anche costretto dalla grande prova dell'avversario", ha detto l'ex capitano azzurro di Coppa Davis.

"Avendo visto giocare Djokovic mercoledì contro Musetti penso che nessuno gli avrebbe dato una chance contro Sinner, invece oggi in campo è stato un altro giocatore, sembrava ringiovanito di 5-6 anni", ha continuato Bertolucci, "Sinner saprà fare tesoro di questa sconfitta, è dura da digerire ma non è tutto da buttare. In questo torneo ha dimostrato una crescita al servizio notevole. Lo aspettiamo al Roland Garros".

