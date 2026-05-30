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Sinner, oggi esami al JMedical. Poi vacanza e riposo assoluto

Il tennista azzurro è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
30 maggio 2026 | 12.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Esami per Jannik Sinner. Oggi, sabato 30 maggio, il tennista azzurro arriverà al JMedical, struttura di Torino e di proprietà della Juventus, per alcune analisi dopo il malessere che l'ha colpito al Roland Garros, portandolo all'eliminazione al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. Sinner ha infatti accusato un colpo di calore che gli ha causato vomito e un accenno di crampi, con l'argentino, sotto di due set e 5-1 nel terzo, che è riuscito a rimontare e vincere il match al quinto parziale.

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Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport infatti, dopo il ko Sinner ha preso un aereo con destinazione Nizza per poi tornare a Montecarlo. Da qui ha prenotato una camera al JHotel per due notti, decidendo quindi di sottoporsi subito agli esami per approfondire le cause del suo malessere.

Non si conosce la durata della visita, che dipende dalla complessità delle problematiche che potrebbero emergere, dopodiché Sinner si concederà riposo assoluto, dopo un periodo in cui non ha conosciuto pause, giocando ininterrottamente da marzo. I giorni 'di vacanza' dovrebbero essere almeno 10, poi Sinner e il suo team inizieranno a preparare Wimbledon, a cui arriverà da campione in carica.

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