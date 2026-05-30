Circolazione fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per un "atto doloso da parte di ignoti". I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali precedentemente coinvolti hanno già registrato ritardi "fino a 100 minuti"

La circolazione dei treni è "fortemente rallentata" tra Peri e Dolcè a causa di un "atto doloso da parte di ignoti che ha provocato danneggiamenti all'infrastruttura". Lo comunica Trenitalia spiegando che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi "fino a 60 minuti".

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali precedentemente coinvolti hanno già registrato ritardi "fino a 100 minuti". "I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni". Attive corse con bus per i collegamenti Regionali.