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Danneggiata linea ferroviaria del Brennero, treni in ritardo di oltre un'ora

Circolazione fortemente rallentata tra Peri e Dolcè per un "atto doloso da parte di ignoti". I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali precedentemente coinvolti hanno già registrato ritardi "fino a 100 minuti"

Treno alta velocità - Fotogramma /Ipa
Treno alta velocità - Fotogramma /Ipa
30 maggio 2026 | 11.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La circolazione dei treni è "fortemente rallentata" tra Peri e Dolcè a causa di un "atto doloso da parte di ignoti che ha provocato danneggiamenti all'infrastruttura". Lo comunica Trenitalia spiegando che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare ritardi "fino a 60 minuti".

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I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali precedentemente coinvolti hanno già registrato ritardi "fino a 100 minuti". "I treni Regionali possono subire limitazioni di percorso o cancellazioni". Attive corse con bus per i collegamenti Regionali.

Riproduzione riservata
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