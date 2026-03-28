circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner in finale a Miami e numero 1 nel mirino: come cambia il ranking

Il tennista azzurro ha battuto Zverev in finale e ora 'vede' Alcaraz

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
28 marzo 2026 | 02.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner vola in finale a Miami e avvicina Carlos Alcaraz nel ranking. Oggi, sabato 28 marzo, il tennista azzurro ha battuto il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 americano, imponendosi in due set e centrando l'ultimo atto del torneo dove sfiderà il ceco Jiri Lehecka.

CTA

Grazie alla finale centrata a Miami, Sinner si è già avvicinato al primo posto del ranking occupato da Alcaraz, che può avvicinare ulteriormente in caso di vittoria. lo spagnolo arrivava a Miami dopo essere stato eliminato al secondo turno lo scorso anno. Il ko terzo turno contro Korda gli è valso 'soltanto' 40 punti, facendolo salire quindi a quota 13.590 nel ranking.

L'occasione buttata dallo spagnolo, che poteva incrementare il suo bottino in vista della stagione sulla terra, dove ne difenderà addirittura 4000, è diventata quindi un'occasione per Sinner, che arrivava in Florida, proprio come successo a Indian Wells, senza punti da difendere non avendo potuto partecipare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol.

L'accesso alla finale di Miami vale a Sinner 650 punti, che fanno salire l'azzurro a 12.050 punti, vale a dire a -1540 da Alcaraz. Il divario, in ogni caso, può accorciarsi ancora. In caso di vittoria finale Sinner potrebbe infatti arrivare a 12.400, andando quindi a 'soltanto' 1190 punti di distanza dal primo posto in classifica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner ranking sinner numero 1 sinner finale miami
Vedi anche
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza