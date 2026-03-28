Il tennista azzurro ha battuto Zverev in finale e ora 'vede' Alcaraz

Jannik Sinner vola in finale a Miami e avvicina Carlos Alcaraz nel ranking. Oggi, sabato 28 marzo, il tennista azzurro ha battuto il tedesco Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 americano, imponendosi in due set e centrando l'ultimo atto del torneo dove sfiderà il ceco Jiri Lehecka.

Grazie alla finale centrata a Miami, Sinner si è già avvicinato al primo posto del ranking occupato da Alcaraz, che può avvicinare ulteriormente in caso di vittoria. lo spagnolo arrivava a Miami dopo essere stato eliminato al secondo turno lo scorso anno. Il ko terzo turno contro Korda gli è valso 'soltanto' 40 punti, facendolo salire quindi a quota 13.590 nel ranking.

L'occasione buttata dallo spagnolo, che poteva incrementare il suo bottino in vista della stagione sulla terra, dove ne difenderà addirittura 4000, è diventata quindi un'occasione per Sinner, che arrivava in Florida, proprio come successo a Indian Wells, senza punti da difendere non avendo potuto partecipare lo scorso anno a causa della sospensione per il caso Clostebol.

L'accesso alla finale di Miami vale a Sinner 650 punti, che fanno salire l'azzurro a 12.050 punti, vale a dire a -1540 da Alcaraz. Il divario, in ogni caso, può accorciarsi ancora. In caso di vittoria finale Sinner potrebbe infatti arrivare a 12.400, andando quindi a 'soltanto' 1190 punti di distanza dal primo posto in classifica.