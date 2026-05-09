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Sinner, da Fiorello a Tajani: vip agli Internazionali. Ma Hasanovic non c'è

Il tennista azzurro ha sfidato Ofner nel secondo turno del Masters 1000 di Roma

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
09 maggio 2026 | 19.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Parata di vip per l'esordio di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026. Oggi, sabato 9 maggio, il tennista azzurro ha sfidato Sebastian Ofner nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, potendo contare sul tifo incessante di un Centrale gremito e di spettatori d'eccizione nella tribuna d'onore dello stadio principale del Foro Italico, dove non c'è però la fidanzata Laila Hasanovic.

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In prima fila, in completo nero e occhiali, Rosario Fiorello. Sopra di lui il ministro degli Esteri Antonio Tajani siede tra il presidente della Fitp Angelo Binaghi e il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Presente anche il senatore Pier Ferdinando Casini e l'ex calciatore Marco Tardelli, insieme al sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

A fare rumore però sono anche le assenze. Nell'angolo di Sinner, dove si trovano gli allenatori Darren Cahill e Simone Vagnozzi, non c'è infatti la fidanzata Laila Hasanovic.

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