circle x black
Cerca nel sito
 

"Accusavi Sinner e invece hanno beccato te", Khachanov contro Kyrgios

Il russo non fa sconti: "Non faceva altro che twittare, poi lo hanno beccato: prima o poi torna tutto indietro..."

Jannik Sinner - (Fotogramma)
Jannik Sinner - (Fotogramma)
01 settembre 2026 | 23.55
Roberto Grossi
LETTURA: 1 minuti

"Kyrgios twittava contro Sinner, alla fine hanno beccato lui". Karen Khachanov non è esattamente un estimatore di Nick Kyrgios. L'australiano è risultato positivo alla cocaina in un recente controllo, la sua carriera nel tennis pare al capolinea. Kyrgios, ai margini del circuito da un paio d'anni per problemi fisici, ora va incontro ad una squalifica per doping. Da Khachanov, numero 50 del ranking Atp, non arrivano messaggi di solidarietà. "Gli piaceva tirare merda sulla gente anche quando non giocava, sempre con quei tweet o cose del gneere. Ora gli è tornato indietro tutto", dice il russo in una chiacchierata con il podcast Firstandred. "Cosa c'è da dire? Raccogli quello che semini. Non posso dire di essere sorpreso o che sia dispiaciuto in maniera particolare. Mi sembra la logica evoluzione della situazione: lo hanno beccato per una sua scelta", dice Khachanov, che non dimentica la 'crociata' di Kyrgios contro Jannik Sinner, sospeso per 3 mesi un paio d'anni fa dopo la positività al clostebol per un caso di contaminazione. Kyrgios ha sempre accostato la parola doping alla vicenda dell'azzurro, invocando sanzioni severissime per il numero 1 del mondo. "L'anno scorso stava sempre a twittare su Sinner o su qualcun altro" dicendo che "non gioca in doppio con chi si dopa. E ora? Prima o poi torna tutto indietro...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner kyrgios sinner infortunio kyrgios doping
Vedi anche
Ue, Tajani a Wicklow: "Serve Europa protagonista su Ucraina e Medio Oriente" – Videonews dal nostro inviato
Venezia 83, la co-conduttrice Greta Scarano: "Ragazze, sognate di fare le registe" - Video
Gp Monza 2026, tutte le novità del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - Video
Vendite sui mercati dopo il dato sull'inflazione in Europa - Video
Al Niguarda si celebra 'Harry Potter', la cerimonia di smistamento nella Terapia intensiva neonatale - Video
Maupas co-conduttore a Venezia 83: "Sogno di fare il regista, spero di tornare con una mia creatura" - Video
Harry Potter compie 25 anni, a Londra piovono lettere per Hogwarts - Video
Legge elettorale, Boccia: "È incostituzionale" - Video
Drone marino salva naufraghi a Civitavecchia, il video dell'innovativo sistema della Guardia Costiera
Fine vita, voto in Veneto. L'attivista Luca Faccio: "Zaia non è 'portatore di morte', abbiamo diritto di scegliere"
Venezia 83, primo fan accampato davanti al red carpet: "Aspetto Clooney e Pattinson" - Video
Lo sfogo di Vincenzo De Luca contro chi abbandona i rifiuti: "C'è sempre qualche imbecille" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza