Jannik Sinner litiga con l'arbitro a Miami. Oggi, sabato 28 marzo, il tennista azzurro sfida Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di scena in Florida, in una partita caratterizzata da qualche momento di tensione con entrambi i giocatori che hanno avuto un botta e risposta con il giudice di sedia.

Sinner in particolare si è lamentato di non avere abbastanza tempo tra un punto e l'altro: "Com'è possibile che finisco un punto a rete e ho solo tre secondi rimasti?", ha chiesto all'arbitro durante un cambio di campo nel corso del primo set. Quando il giudice di sedia gli ha fatto notare che l'orologio è automatico ha replicato: "Lo so, ma non ho tempo nemmeno di prendere l'asciugamano".

Stessa discussione, seppur in termini diversi, per Zverev. Anche il tedesco infatti, durante il primo set, si è lamentato in particolare per i richiami del giudice di sedia, che anche secondo lui non gli concedeva tempo sufficiente tra un punto e l'altro. All'ennesimo richiamo, Zverev ha allargato le braccia avvicinandosi all'arbitro: "Nelle due occasioni in cui sei andato oltre, non lo hai aspettato", gli ha detto il giudice di sedia.

Piccata la risposta del tedesco: "Lo stavo aspettando. So di quali punti stai parlando, lo stavo aspettando", ha detto rigettando quindi le accuse e continuando a lamentare una gestione secondo lui sbagliata dei tempi da parte dell'arbitro.