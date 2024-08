Jannik Sinner oggi contro Christopher O'Connell nel terzo turno del singolare maschile dell'US Open. L'azzurro, numero 1 del mondo, torna in campo a New York il 31 agosto - in diretta tv e streaming - per cercare un posto negli ottavi di finale a Flushing Meadows. Dopo la convincente vittoria sull'americano Alex Michelsen, Sinner si confronta con l'australiano che è reduce dal successo sull'azzurro Mattia Bellucci.

I precedenti

Il 23enne altoatesino e il canguro 30enne, numero 87 del mondo, si sono incontrati già due volte in carriera: 1-1 nei precedenti. Nel 2021, O'Connell si è imposto nel torneo di Atlanta nella sfida degli ottavi di finale in 2 set. Sinner, invece, quest'anno ha avuto la meglio in 2 set negli ottavi del Masters 1000 di Miami, poi vinto.

Sinner e O'Connell scenderanno in campo nel secondo incontro in programma davanti al pubblico dell'Arthur Ashe Stadium. Il primo match, la sfida femminile Pegula-Bouzas Maneiro, inizia alle 18 italiane. E' lecito pensare che Sinner e il suo avversario inizino a giocare intorno alle 20 italiane.

Gli altri azzurri

Nell'ultimo incontro del programma dell'Arthur Ashe Stadium, nella notte italiana tra il 31 agosto e l'1 settembre, Flavio Cobolli affronta il russo Daniil Medvedev, numero 5 del mondo, principale ostacolo sulla strada di Sinner verso la finale dopo la sorprendente eliminazione di Carlos Alcaraz.

Italia protagonista sul campo Louis Armstrong, dove si inizia a giocare alle 11 locali (le 17 in Italia). Jasmine Paolini, testa di serie numero 5, apre la giornata affrontando la kazaka Yulia Putintseva. Subito dopo, sempre per il terzo turno femminile, Sara Errani se la vedrà con la russa Diana Shnaider.

Nella notte, invece, Matteo Arnaldi (testa di serie numero 30) scende in campo sul Grand Stand per sfidare l'australiano Jordan Thompson, numero 32 del ranking, per un posto agli ottavi di finale.

Diretta tv e streaming

Gli Us Open sono trasmessi su SuperTennis e Sky Sport. SuperTennis (canale 212 di Sky, canale 64 del digitale terrestre, in streaming su SuperTenniX) trasmetterà il torneo in diretta in chiaro, in simulcast con Sky e Now.