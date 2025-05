Jannik Sinner in campo al Roland Garros oggi, 31 maggio 2025, per il match del terzo turno del singolare maschile per il match - in diretta tv e streaming - contro il ceco Jiri Lehecka, numero 34 del ranking. Sinner si è aggiudicato entrambi i confronti diretti giocati lo scorso anno sul cemento di Indian Wells e di Pechino.