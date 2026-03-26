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Italia, Sinner tifoso a Miami: "Sbrighiamoci, devo vedere la partita"

Il tennista azzurro è volato in semifinale battendo Tiafoe al Masters 1000 americano

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
26 marzo 2026 | 21.20
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner tifa Italia. Oggi, giovedì 26 marzo, il tennista azzurro ha battuto Frances Tiafoe ai quarti del Masters 1000 di Miami ed è volato in semifinale, appena in tempo per assistere, seppur dall'altra parte dell'oceano, alla sfida tra Italia e Irlanda del Nord, valida per i playoff dei Mondiali 2026.

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Durante la conferenza stampa post match, un giornalista ha chiesto a Sinner se avrebbe visto la partita dell'Italia: "Certo che la guarderò, ecco perché dobbiamo sbrigarci un po'", ha risposto l'azzurro provocando le risate della sala stampa. Nessun pronostico però: "Vediamo cosa arriverà, siamo positivi e speriamo in una bella partita. Sappiamo cosa c'è in gioco, farò il tifo da qui".

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sinner sinner italia sinner miami italia italia playoff
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