Il tennista azzurro è volato in semifinale battendo Tiafoe al Masters 1000 americano
Jannik Sinner tifa Italia. Oggi, giovedì 26 marzo, il tennista azzurro ha battuto Frances Tiafoe ai quarti del Masters 1000 di Miami ed è volato in semifinale, appena in tempo per assistere, seppur dall'altra parte dell'oceano, alla sfida tra Italia e Irlanda del Nord, valida per i playoff dei Mondiali 2026.
Durante la conferenza stampa post match, un giornalista ha chiesto a Sinner se avrebbe visto la partita dell'Italia: "Certo che la guarderò, ecco perché dobbiamo sbrigarci un po'", ha risposto l'azzurro provocando le risate della sala stampa. Nessun pronostico però: "Vediamo cosa arriverà, siamo positivi e speriamo in una bella partita. Sappiamo cosa c'è in gioco, farò il tifo da qui".