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Sinner, la verità di Cahill dopo Roma: "Lo abbiamo costretto a non allenarsi..."

Il supercoach australiano ha raccontato un retroscena inedito dopo il trionfo agli Internazionali

Jannik Sinner - Afp
Jannik Sinner - Afp
26 maggio 2026 | 11.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Jannik Sinner odia il tempo libero... forse. Oggi, martedì 26 maggio, il tennista azzurro si prepara a esordire nel primo turno del Roland Garros 2026, dove sfiderà il francese Clement Tabur. A poche ore dalla sfida, in programma come primo match della sessione serale del Philippe Chatrier, Sinner ha pubblicato un nuovo vlog sul suo canale YouTube, mostrando un dietro le quinte inedito del suo trionfo agli ultimi Internazionali.

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Tra i 'cameo' del video, c'è anche il supercoach Darren Cahill, che ha parlato proprio del numero 1 del mondo e, in particolare, della programmazione degli ultimi mesi, che ha portato Sinner a giocare (e vincere) ininterrottamente da marzo: "Abbiamo dovuto fare le cose in maniera un po' diversa", ha raccontato l'ex tennista australiano, "perché non avevamo mai avuto un tennista che arrivava in fondo a ogni Masters 1000".

Abbiamo concesso 3 giorni liberi completi subito dopo la finale di Madrid", ha continuato Cahill, "è una cosa davvero rara per lui, perché odia prendersi giorni liberi dal tennis. Lo abbiamo dovuto costringere a mettere via la racchetta, a non pensare al campo e riposare corpo e mente. Abbiamo giocato un po' a golf e un po' a calcio".

Il tutto è stato accompagnato da un sorriso che fa capire come, in realtà, Sinner abbia bisogno di tempo libero per staccare mente e corpo e ricaricarsi in vista di un calendario sempre più fitto. Nel vlog vengono mostrate proprio le partite a golf tra il numero 1 del mondo e membri del suo staff, tra cui Cahill e Vagnozzi, che ormai è uno degli hobby preferiti di Sinner.

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