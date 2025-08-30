circle x black
Sinner-Shapovalov, oggi l'azzurro in campo agli Us Open - Diretta

Il numero uno del mondo sfida il canadese nel terzo turno dello Slam americano

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
30 agosto 2025 | 18.55
Redazione Adnkronos
Jannik Sinner torna in campo agli Us Open 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, sabato 30 agosto, Denis Shapovalov, numero 29 del mondo, nel terzo turno dello Slam americano, l'ultimo della stagione e a cui arriva da campione in carica. Sinner nei due turni precedenti ha battuto, senza particolari problemi, il ceco Vit Kopriva all'esordio a New York e l'australiano Alexei Popyrin nel match successivo. Shapovalov invece ha superato prima l'ungherese Marton Fucsovics e poi il francese Valentin Royer.

In caso di passaggio del turno, agli ottavi di finale Sinner affronterà il vincente della sfida tra l'americano Tommy Paul e il kazako Aleksandr Bublik, che lo ha eliminato dall'ultimo Atp 500 di Halle.

