Jannik Sinner sbarca su TikTok. Oggi, venerdì 13 novembre, il tennista azzurro ha inaugurato un nuovo canale social, condividendo il suo primo video e un messaggio ai propri tifosi: "Hey TikTok, sono Jannik. Grazie mille per l’incredibile amore anche se ancora non ho postato niente, ma penso che ora sia il tempo di iniziare", ha detto Sinner inquadrandosi nel più classico dei selfie.

"Vi mostrerò i dietro le quinte dentro e fuori dal campo e voi mi farete sapere cosa volete sapere nei commenti", ha promesso Sinner. In poche ore il tennista azzurro, che ha da tempo inaugurato il suo canale YouTube dove condivide i propri vlog con immagini esclusive della propria vita privata e professionale, ha raggiunto oltre 104mila follower. Un numero destinato inevitabilmente ad aumentare.