circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner, Vagnozzi: "Spero di allenarlo per altri 15 anni. Cahill? Penso resterà"

L'allenatore del tennista azzurro ha parlato del futuro e della rivalità con Alcaraz

Simone Vagnozzi e Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Simone Vagnozzi e Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
03 ottobre 2025 | 12.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Dal futuro di Darren Cahill fino al trionfo di Wimbledon e alla finale persa contro Carlos Alcaraz. Oggi, venerdì 3 ottobre, Simone Vagnozzi parla di Jannik Sinner, del suo futuro e non solo: "L'obiettivo per quest'anno era vincere Wimbledon e ci siamo riusciti. Spero di continuare ad allenare Jannik il più possibile, vediamo quanto andremo avanti. In un futuro lontano, uno potrei trovare uno stimolo nel rifare la stessa cosa con un altro giocatore, ma magari faccio 15 anni con Sinner e sarà lui il mio ultimo tennista. Lo spero!", ha detto l'allenatore del tennista azzurro in un'intervista al Corriere dello Sport.

In bilico, per ora, c'è ancora il futuro del supercoach Darren Cahill, che a inizio stagione aveva annunciato che quella in corso sarebbe stata la sua ultima stagione da allenatore, ma che poi ha fatto trasparire qualche speranze di continuare a lavorare con Sinner: "Io penso e spero che Darren possa restare con noi e continuare, non abbiamo pensato a nessuno al di fuori di lui. Al momento però non ci sono ufficialità", ha rivelato Vagnozzi.

Vagnozzi ha parlato della sconfitta agli Us Open contro Alcaraz: "La finale di New York per me non è così sorprendente. In quel momento Alcaraz stava fisicamente e mentalmente meglio di Jannik. Non dobbiamo dimenticarci che lui ha vissuto cinque mesi difficili, eppure oggi si prova a far passare Sinner come un giocatore in crisi dopo che in un anno ha vinto due Slam e fa finali in tutti i tornei tutte le settimane. Lui sta facendo cose straordinarie, ma noi, come tutti, vogliamo sempre migliorarci".

"A volte mi sorprendo di quanto si parli di determinate cose. In alcuni momenti delle cose funzionano, in altri meno, Negli Stati Uniti Jannik non ha servito benissimo e abbiamo preso degli accorgimenti: il movimento è cambiato un giorno prima di arrivare in Cina", ha raccontato Vagnozzi, "i primi giorni a Pechino si è adattato e poi ha cominciato a servire molto bene. Poi nel gioco è chiaro vada inserito sempre qualcosa di nuovo, altrimenti si diventa prevedibili. Questo non significa che Sinner debba diventare un tennista da serve & volley. Ci sono smorzate e slice, ma anche altre variazioni, che si tratti di prendere prima un lungolinea, rispondere più aggressivo, giocare un kick o andare al corpo. È semplicemente migliorarsi, non c'è nulla di sorprendente".

Ma chi può inserirsi nella rivalità tra Sinner e Alcaraz? "Sono tanti ad avere il potenziale, anche Tien lo ha. Ovviamente c'è Fonseca, anche se a me piace molto Mensik", ha detto Vagnozzi, "Poi ci sono fattori intangibili: pensiamo a Jannik, ora tutti fanno passare per normali le sue vittorie. Quando ho iniziato a lavorare con lui c'era gente che diceva che Rune era molto più avanti. Musetti? In campo sta facendo qualcosa di diverso, ha vissuto un'ottima stagione. Il talento c'è, sulla terra sono già tre anni che è pronto per fare un grandissimo risultato. Sull'erba aveva già fatto bene e ora è in crescita sul cemento. Il potenziale lo ha".

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner vagnozzi vagnozzi cahill futuro cahill
Vedi anche
Landini: "Attivisti Flotilla meritano una medaglia"
Fratoianni attacca Salvini: "Sue parole indegne, giù le mani dal diritto di sciopero" - Video
Flotilla, Schlein in piazza: "Questa giornata dimostra che Italia è migliore di chi la governa" - Video
Tensione al corteo pro-Pal di Bologna, sparati lacrimogeni - Video
Corteo per Flotilla a Milano, proteste degli automobilisti: "Dovreste andare in galera" - Video
Torino, tensione tra manifestanti e forze ordine a Caselle
Gaza, a Bologna corteo e manifestazione: cori contro governo Meloni - Video
News to go
Bevande analcoliche, ad agosto vendite -11,3%
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza