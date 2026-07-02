circle x black
Cerca nel sito
 

"Djokovic ora meglio di Sinner", il verdetto di Roddick a Wimbledon

"Jannik sta sbagliando moltissimo con il dritto, ma sono solo 2 partite finora..."

Sinner e Djokovic - (Fotogramma)
Sinner e Djokovic - (Fotogramma)
02 luglio 2026 | 22.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Djokovic gioca molto meglio di Sinner". E' il verdetto di Andy Roddick dopo il secondo turno del singolare maschile di Wimbledon. L'ex tennista americano, ora apprezzato commentatore con il suo podcast Served with Andy Roddick, si sofferma sulle prestazioni offerte da Jannik Sinner nei primi 2 match vinti sull'erba di Londra. "Sinner lo scorso anno ha commesso solo 14 errori gratuiti nei primi 2 turni. Quest'anno, ne ha fatti 43 solo con il dritto: parliamo di un solo lato del campo. Djokovic sta giocando molto meglio di lui", dice Roddick confrontando il rendimento dell'azzurro con quello del fuoriclasse serbo, 'candidato' ad affrontare Sinner nell'eventuale semifinale.

"Sinner però non abbandona il dritto. Gioca sempre pensando che il prossimo colpo andrà bene, tira sempre al massimo: non sceglie un altro ritmo, continua a colpire a tutto braccio", osserva Roddick. "Jannik colpisce con tale potenza... Se uno guarda dal vivo, rimane impressionato: tira fortissimo e la palla ha un margine enorme rispetto alla rete. Finora il suo dritto non è andato alla grande. Ovviamente, parliamo di sole 2 partite. Se arriva in semifinale e travolge l'avversario, questo discorso ha il valore di un peto nel vento...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
wimbledon 2026 sinner wimbledon
Vedi anche
Lazio, migliaia di tifosi al corteo contro Lotito tra cori e bandiere - Video
Usa, a villa Taverna a Roma i festeggiamenti per il 4 luglio - Video
Massiccio attacco russo sull'Ucraina, i soccorsi a Kiev tra gli edifici distrutti - Video
Pierre Coffin: "I Minions tornano al cinema come non li avete mai visti" - Video
Le musiche del mondo di Tim Burton incantano Roma, l'esibizione di Danny Elfman - Video
Funerali agente morto durante inseguimento, applausi sulle note di 'Hallelujah' per Francesco Imprezzabile
New York, scalano Empire State Building per la pace e scatta la proposta di matrimonio - Video
Il Cardinale Parolin e il dolore per lo scisma dei Lefebvriani: "Riprenda il dialogo"
News to go
Fisco, le scadenze di luglio 2026: il calendario completo
Bucarest come Venezia, le immagini dopo la tempesta in Romania
Wimbledon, il parere del fisiatra: "Con campo in erba aumentano gli infortuni"
'Je So' Pazzo', ecco il trailer ufficiale del nuovo film su Pino Daniele


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza