Jannik Sinner in finale all'Atp 500 di Vienna: come cambia il ranking se vince e quanto guadagna? Il tennist azzurro affronta oggi, domenica 26 ottobre, il tedesco Alexander Zverev - in diretta tv e streaming - nell'ultimo atto del torneo austriaco, già vinto nel 2023 e a cui aveva dato forfait nella scorsa edizione. Un eventuale trionfo gli permetterebbe di avvicinare il primo posto nella classifica generale di Carlos Alcaraz, che lo ha sorpassato battendolo in finale agli US Open, ma anche di guadagnare la fetta più grossa del montepremi messo in palio dal torneo.

Sinner, come cambia ranking se vince

L'Atp 500 di Vienna, insomma, mette in palio punti pesanti per il ranking. Grazie ai quarti di finale conquistati Sinner era già salito a quota 10100 punti, avvicinando così Alcaraz, primo a 11340. A dividere i due ci sono dunque 1240 lunghezze, che potrebbero però assottigliarsi al termine del weekend. Dopo aver battuto Bublik e approdato così in semifinale l'azzurro è arrivato a quota 10200, portandosi a 1140 dallo spagnolo.

Con la qualificazione per la finale austriaca invece ha raggiunto 10330 punti e con la vittoria del torneo salirebbe a 10500, ad appena 840 punti di distanza da Alcaraz. Il primato del ranking Atp si giocherebbe a quel punto al Masters 1000 di Parigi, in programma dal 27 ottobre al 3 novembre.

Sinner, quanto guadagna se vince

Grazie all'accesso alla finale Sinner si è garantito già un buon bottino, che potrebbe crescere ancora con l'eventuale trionfo. Raggiungendo l'ultimo atto l'assegno è arrivato infatti a oltre 275mila euro, mentre in caso di vittoria intascherebbe più di 511mila euro. Ecco tutte le cifre del montepremi messo in palio dall'Atp 500 austriaco.

'Gettone' di qualificazione: 21.345 euro

Ottavi: 40.025 euro

Quarti: 74.980 euro

Semifinale: 146.765 euro

Finale: 275.390 euro

Vittoria del torneo: 511.835 euro