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Roland Garros, Zverev sfida Sinner: "Posso batterlo"

Il tennista tedesco ha superato il primo turno dello Slam parigino

Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
Alexander Zverev - Ipa/Fotogramma
25 maggio 2026 | 12.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Alexander Zverev 'sfida' Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il tennista tedesco ha superato il primo turno dello Slam parigino battendo il francese Bonzi in tre set e rilanciando così le sue speranze di arrivare al primo titolo Slam della carriera. In un'intervista concessa al podcast 'MacZone', Zverev si è detto fiducioso di poter battere Sinner, nonostante le ultime vittorie, piuttosto nette, dell'azzurro.

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"Non è un segreto che Sinner stia giocando meglio di tutti", ha detto il tedesco, "ma io penso e devo pensare che posso batterlo. Anche se ho perso piuttosto nettamente a Montecarlo e poi a Madrid, non ho giocato bene in quelle due partite. Se gioco bene e sono la persona che voglio essere in campo posso avere delle chance".

"Questo è quello che ripeto a me stesso. Mi sono preso delle critiche quando ho detto che dopo Sinner e Alcaraz ci sono io e poi Djokovic, ma in quel momento era la verità", ha continuato Zverev, "a livello di carriera però non mi metto in paragone. Non sono un idota, ma sono la seconda testa di serie qui e devo pensare che posso battere il migliore".

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roland garros roland garros 2026 sinner sinner zverev zverev
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