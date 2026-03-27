circle x black
Cerca nel sito
 

Sinner sfida Zverev in uno stadio... vuoto: il 'caso' di Miami

Molti buchi sugli spalti del Centrale del Masters 1000 americano

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
28 marzo 2026 | 00.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner gioca a Miami... in uno stadio mezzo vuoto. Oggi, sabato 28 marzo, il tennista azzurro sfida Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 americano in uno dei big match ormai abituali del circuito, ma che in Florida non sembra aver attirato l'interesse del pubblico.

CTA

Il Centrale di Miami infatti, al momento dell'ingresso in campo dei due giocatori, mostrava dei vuoti sulle tribune che raramente si sono visti in una partita di questo livello, specialmente in una semifinale di un Masters 1000. Il (mancato) colpo d'occhio è ancora più evidente se fa il confronto con Indian Wells, l'altro torneo del Sunshine Double, che invece ha fatto segnare un continuo tutto esaurito.

In ogni caso le tribune dell'impianto di Miami si sono animate nel corso della partita, con la maggior parte degli spettatori che ha preso posto verso il finale del primo set, riempiendo, almeno in parte, i vuoti che hanno caratterizzato tutte le partite del torneo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sinner sinner zverev+ sinner zverev miami sinner miami stadio vuoto sinner zverev
Vedi anche
Zendaya e Pattinson a Roma, i loro segreti sull'amore all'anteprima di 'The Drama' - Video
News to go
Ondata di maltempo sull'Italia, pioggia e neve: le previsioni
Santanchè arriva al ministero, nessuna risposta ai cronisti sulla richiesta di dimissioni - Video
News to go
Caro carburanti, Spagna meta del 'turismo del pieno'
News to go
Epatite A, crescono i ricoveri a Napoli: nuovi casi anche nel Lazio
Giorgia e il ritorno live, a Milano sold out e bagno di folla - Video
Referendum, corteo del No arriva in piazza del Popolo: festa tra fuochi d'artificio e fumogeni - Video
Referendum, dopo vittoria del No cori al sit in a Montecitorio: "Meloni dimissioni" - Video
Per Landini brindisi e 'Bella Ciao' a San Lorenzo a Roma - Video
News to go
Referendum Giustizia, vince il 'No'. Meloni: "Rispettiamo la decisione" - Video
News to go
Quanto vale il terrazzo? In Italia fa salire i prezzi delle case di circa 120euro/mq
Gerusalemme, frammenti di missili iraniani sulla città vecchia vicino alla Spianata delle Moschee - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza