Jannik Sinner gioca a Miami... in uno stadio mezzo vuoto. Oggi, sabato 28 marzo, il tennista azzurro sfida Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 americano in uno dei big match ormai abituali del circuito, ma che in Florida non sembra aver attirato l'interesse del pubblico.

Il Centrale di Miami infatti, al momento dell'ingresso in campo dei due giocatori, mostrava dei vuoti sulle tribune che raramente si sono visti in una partita di questo livello, specialmente in una semifinale di un Masters 1000. Il (mancato) colpo d'occhio è ancora più evidente se fa il confronto con Indian Wells, l'altro torneo del Sunshine Double, che invece ha fatto segnare un continuo tutto esaurito.

In ogni caso le tribune dell'impianto di Miami si sono animate nel corso della partita, con la maggior parte degli spettatori che ha preso posto verso il finale del primo set, riempiendo, almeno in parte, i vuoti che hanno caratterizzato tutte le partite del torneo.