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Sport: Buonfiglio (Coni), 'con Sisal valorizziamo movimento unito'

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08 settembre 2026 | 14.40
Redazione Adnkronos
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"Oggi sono orgoglioso perché abbiamo dimostrato al mondo esterno che siamo capaci anche di generare ritorno economico e siamo felici di aver trovato in Sisal, che rappresenta la storia dello sport italiano, il giusto partner. L'orgoglio sta anche nel rappresentare il Movimento sportivo italiano, le Federazioni, i gruppi sportivi militari e le discipline associate, che ovunque vanno, vincono. Significa che il metodo italiano ha preso consapevolezza della sua validità, dalla formazione dei tecnici alla preparazione degli atleti e degli atleti, arrivando preparati al momento giusto, come testimonia il percorso dalle Olimpiadi di Tokyo in avanti. Tutto il movimento sta lavorando insieme". Così Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, intervenendo oggi a Roma alla presentazione della partnership tra il Coni e Sisal a sostegno dei progetti olimpici dell'Italia Team, svoltasi nella Sala d'Onore del Coni al Foro Italico.

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