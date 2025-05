Stasera su Lazio tv si celebra lo scudetto 1999-2000

"Oggi dalle 21.00 alle 23.30 Lazialità vi aspetta con una straordinaria puntata televisiva su Lazio TV (canale 13). La storica trasmissione condotta da Guido De Angelis celebrerà la Lazio Campione d'Italia del 1999/00 a venticinque anni dalla conquista del titolo". Lo annuncia l'emittente con una nota. "In studio e in collegamento interverranno diversi protagonisti di quella meravigliosa stagione: ex calciatori, dirigenti, personaggi e giornalisti dell'epoca racconteranno ai telespettatori episodi, curiosità e aneddoti di un'impresa rimasta nella storia del calcio italiano. Un'edizione speciale in cui non mancheranno sorprese e forti emozioni, come un'intervista esclusiva all'ex presidente Sergio Cragnotti. La diretta sarà trasmessa anche in streaming video su www.laziotv.it e in audio su RadioSeiLazio".