Sinner-Bublik, oggi l'azzurro in campo agli Us Open - Diretta

Il numero uno del mondo affronta il kazako negli ottavi di finale dello Slam americano

Jannik Sinner - Ipa/Fotogramma
02 settembre 2025 | 00.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Jannik Sinner contro Alexander Bublik oggi, lunedì 1 settembre, nel match degli ottavi di finale degli US Open 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo, in diretta tv e streaming, affronta il kazako per un posto nei quarti di finale dell'ultimo Slam dell'anno. In palio un posto ai quaeti di finale di New York, torneo a cui Sinner arriva da campione in carica dopo il trionfo dello scorso anno.

In caso di passaggio del turno, Sinner si regalerebbe un derby azzurro, andando a sfidare Lorenzo Musetti, vittorioso contro Jaume Munar negli ottavi degli Us Open.

