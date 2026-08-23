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Torino-Milan, tocco di mano di Vlasic e rigore non dato ai rossoneri? Cos'è successo

Episodio da moviola destinato a far discutere nel corso del secondo tempo

Ramos - IPA
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23 agosto 2026 | 22.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Caso Var destinato a far discutere all'inizio del secondo tempo di Torino-Milan, partita della prima giornata di Serie A oggi, domenica 23 agosto. Al minuto 59', i rossoneri reclamano un rigore per un tocco di mano di Vlasic in area granata, dopo il cross di Cisse. Gli uomini di Amorim protestano e l'episodio (che dalle immagini tv appare abbastanza chiaro) viene rivisto al Var, con comunicazione finale a Zufferli della regolarità dell'azione. Dunque, nessun rigore per i rossoneri, che continuano poi a protestare per l'episodio dubbio. Pochi minuti dopo, la squadra di Amorim sferra l'uno-due con Cisse e Rabiot e si porta sul 2-0.

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Milan Torino Torino Milan Vlasic
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