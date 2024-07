Il Tour de France 2024 propone oggi la tappa numero 16, con il ritorno in scena dei velocisti dopo la giornata di riposo. Il programma del 16 luglio, con Tadej Pogacar maglia gialla e padrone della classifica generale, prevede la Gruissan-Nimes di 188 km: un tracciato per velocisti, con la possibilità di un nuovo duello Girmay-Philipsen. Per il gruppo, una giornata quasi totalmente in pianura, con l'unica asperità dopo 112 km rappresentata dalla salita soft a Cote de Fambetou, 1,2 km al 5% di pendenza: troppo poco per fare la differenza. La vera incognita può essere rappresentata dal vento, che potrebbe spezzare il gruppo e favorire azioni individuali. La partenza da Gruissan è fissata per le 13.30, mentre l’arrivo a Nimes è previsto verso le 17.30.

La tappa in tv e streaming

La tappa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Raidue dalle 14.45, con diretta streaming su RaiPlay. Per gli abbonati, diretta integrale su Eurosport 1 (canale 210 Sky) e diretta streaming su Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW.