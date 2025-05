Il Napoli vince 1-0 sul campo del Lecce nel match della 35esima giornata della Serie A e compie un altro passo verso lo scudetto. La formazione allenata da Antonio Conte consolida il primo posto con 77 punti e si porta a +6 sull'Inter, che stasera affronta il Verona. La vittoria partenopea è firmata dal gol di Raspadori, a segno su punizione al 24'. Il Lecce rimane totalmente invischiato nella lotta per non retrocedere: con 27 punti, i pugliesi hanno solo una lunghezza di vantaggio sul Venezia e 2 sull'Empoli, penultimo.

La partita

Il Napoli prova subito a sfondare e va in gol con Lukaku dopo un centinaio di secondi: il Var ravvisa un fuorigioco millimetrico, rete annullata. Il match si ferma per 6 minuti: gara sospesa per il lancio di oggetti e fumogeni dagli spalti, il tifo salentino protesta contro la Lega per il mancato rinvio della gara giocata nel turno precedente contro l'Atalanta, poche ore dopo la morte del fisioterapista giallorosso Graziano Fiorita.

Quando si ricomincia a giocare, il Napoli prova a prendere in mano il match. Gli azzurri sfondano al 24' con il piazzato di Raspadori: la conclusione buca Falcone sul palo di competenza del portiere, 0-1. La gara si mette in discesa per la capolista, che sembra poter gestire senza troppi patemi. Il Lecce, dal nulla, va vicinissimo al pareggio al 37'. Corner, colpo di testa di Gaspar e traversa. Il tocco di mano di Spinazzola dopo la carambola non viene giudicato da rigore, si prosegue. La partita si accende, il Napoli torna a spingere e prima del riposo sfiora il raddoppio: un intervento disperato di Gaspar nega il bis a Raspadori.

I padroni di casa provano ad alzare il ritmo nella ripresa, ma la pressione non produce reali occasioni da gol. Le conclusioni di Helgason, che cerca il jolly dalla distanza, non sono sufficienti per creare problemi a Meret. Il Napoli cerca di addormentare la sfida e nell'ultima porzione di gara si limita a contenere. Il Lecce, spinto dal pubblico, prova l'assalto finale. Il Napoli soffre, si chiude a riccio e resiste: vittoria e scudetto a un passo.