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Alcaraz, accoglienza da brividi agli Us Open: Carlos si emoziona al ritorno in campo - Video

Il fuoriclasse spagnolo è stato accolto dagli applausi dei tifosi a New York

Alcaraz - IPA
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23 agosto 2026 | 23.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Carlos Alcaraz è tornato a respirare l’atmosfera del tennis giocato agli Us Open e il pubblico di Flushing Meadows lo ha accolto con un lungo applauso oggi, domenica 23 agosto. Il fuoriclasse spagnolo è sceso in campo per il primo allenamento a New York in vista dell'ultimo Slam della stagione, ricevendo l’affetto di centinaia di tifosi presenti sugli spalti, che Carlos ha voluto ringraziare con un selfie-ricordo.

Un momento significativo per il murciano, che torna in campo emozionato dopo oltre quattro mesi di stop a causa dell’infortunio al polso destro che lo aveva fermato a Barcellona. Il campione spagnolo ha svolto una sessione di allenamento di circa due ore, sorridente e concentrato durante il lavoro sul cemento americano.

New York, del resto, ha un legame speciale con Alcaraz: qui ha conquistato il suo primo titolo Slam nel 2022 e lo scorso anno ha trionfato ancora, battendo Sinner in finale. Ora è tornato per tentare il back to back, anche grazie all'aiuto del pubblico americano.

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Alcaraz Alcaraz Us Open Carlos Alcaraz Alcaraz allenamento
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