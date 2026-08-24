Joao Fonseca si ritira dagli Us Open 2026. Oggi, lunedì 24 agosto, l'ultimo Slam della stagione ha collezionato un nuovo forfait, con la rinuncia del tennista brasiliano per infortunio, che si aggiunge così al problema al ginocchio che ha costretto Jannik Sinner a ritirarsi dal tabellone principale di New York.

Fonseca ha comunicato la sua decisione con un post pubblicato su Instagram: "Ciao a tutti. Volevo darvi un aggiornamento. Dopo aver effettuato esami e iniziato le cure per il mio addome, è diventato chiaro a me e al mio team che ho bisogno di più tempo per recuperare completamente così da poter competere ad alto livello".

"Purtroppo, questo significa che non potrò giocare agli US Open. Non è stata una decisione facile da prendere, dato che è un torneo molto speciale per me. Continueremo a lavorare sodo così potrò tornare il prima possibile", ha spiegato Fonseca, "sono super grato per tutti i messaggi di supporto e per gli auguri di compleanno, grazie!".