US Open, per gli esperti Sisal Sinner domina ancora

Tutta l’Italia ha ancora negli occhi il trionfo di Jannick Sinner a Wimbledon, primo italiano in 138 anni di storia a centrare questo obiettivo, ma è già tempo di pensare alla stagione sul cemento e, in particolare, agli US Open. Anche nell’ultimo Slam dell’anno, tutti gli occhi saranno puntati sula sfida tra Sinner e Alcaraz, numero 1 e 2 al mondo, eterni rivali. L’azzurro è campione uscente del torneo di New York e, per gli esperti di Sisal, ha ottime chance di bissare il successo sul cemento americano: il tennista di San Candido è infatti il favorito, con il trionfo a 2,10. Alcaraz non vince il torneo dal 2022, le possibilità che strappi il titolo a Sinner salgono a 3,00.

Dietro ai duellanti del tennis mondiale, si piazza Novak Djokovic, detentore di 4 vittorie agli Us Open: dopo la semifinale di Wimbledon il 38enne serbo non vuole lasciare la scena, per il suo successo si sale però a 9,00. Ancora più staccati Taylor Fritz, a 12,00 e Medvedev e Zverev, entrambi a quota 16,00. C’è poi Lorenzo Musetti che, dopo l’ottima stagione sulla terra rossa, interrotta da una sfortunata serie di infortuni, vuole ripartire dal cemento americano per consolidare la posizione tra i primi dieci tennisti al mondo: il suo successo è a 33,00.