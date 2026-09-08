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Us Open, Sabalenka batte Noskova in tre set e vola in semifinale

La bielorussa, numero 2 del ranking Wta, agguanta il penultimo atto del torneo

Aryna Sabalenka - IPA
Aryna Sabalenka - IPA
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08 settembre 2026 | 20.31
Michele Antonelli
LETTURA: 1 minuti

Aryna Sabalenka non sbaglia e vola in semifinale agli Us Open 2026 oggi, martedì 8 settembre. La tennista bielorussa, numero due del ranking Wta, batte in tre set Linda Noskova nei quarti di finale dello Slam americano.

Sabalenka, campionessa in carica a New York, risolve la pratica con il punteggio di 7-3 3-6 7-6 al termine di un match combattuto fino alla fine. Sotto di un break nell'ultimo parziale, la bielorussa riesce a recuperare e ad agguantare la semifinale al super tie-break: ora affronterà la vincente del quarto tra Pegula e Navarro, tornando in campo venerdì 11 settembre.

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